Фахурбанат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахурбанат

Место рождения

д.Верхнее Балтаево Апастовского р-на РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Верхнее Балтаево Апастовского р-на РТ
Рождение ребёнка
1919

Сын: Садыков Вагиз

Отец ребёнка: Шамсудинов Садык

д.Среднее Балтаево, Средне-Балтаевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1922

Сын: Садыков Салих

Отец ребёнка: Шамсудинов Садык

д.Среднее Балтаево, Апастовский район РТ
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсудинов Садык

д.Верхнее Балтаево Апастовского р-на РТ
Рождение ребёнка
1931

Сын: Садыков Равил

Отец ребёнка: Шамсудинов Садык

д.Верхнее Балтаево Апастовского р-на РТ
Рождение ребёнка
02.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсудинов Садык

д.Верхнее Балтаево Апастовского р-на РТ
Смерть
Неизвестно
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