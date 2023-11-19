Юшкова Зиновья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова Зиновья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1850 по 1858

Муж: Юшков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Юшков Степан Иванович

Отец ребёнка: Юшков Иван Федорович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Юшков Федор Иванович

Отец ребёнка: Юшков Иван Федорович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
25.02.1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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