Юшкова Зиновья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1850 по 1858
Муж: Юшков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Юшков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Юшков Федор Иванович
Отец ребёнка: Юшков Иван Федорович
Место жительства
25.02.1858
Смерть
Неизвестно