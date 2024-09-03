Траневич (Нечистик) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траневич (Нечистик) Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1944

Отец: Нечистик Михаил

Мать: Нечистик (Буканова) Клавдия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Траневич

Рождение ребёнка
16.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Траневич

Рождение ребёнка
14.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Траневич

Смерть
Неизвестно

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