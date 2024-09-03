Траневич (Нечистик) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Траневич
Рождение ребёнка
16.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Траневич
Рождение ребёнка
14.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Траневич
Смерть
Неизвестно