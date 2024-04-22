Голубков Захар Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1884 ст.
Крещение
04.09.1884 ст.
Восприемники: Михаил Константинович Чекалов
Бракосочетание
08.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1915 ст.
Дочь: Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: Голубкова Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.05.1919 ст.
Сын: Голубков Николай Захарович
Мать ребёнка: Голубкова Агафья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно