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Голубков Захар Дмитриевич

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

03.09.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1884 ст.

Отец: Голубков Дмитрий Филиппович

Мать: Голубкова Варвара Константиновна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
04.09.1884 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Михаил Константинович Чекалов
Бракосочетание
08.11.1910 ст.

Жена: Голубкова Агафья Фёдоровна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1915 ст.

Дочь: Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: Голубкова Агафья Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.05.1919 ст.

Сын: Голубков Николай Захарович

Мать ребёнка: Голубкова Агафья Фёдоровна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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