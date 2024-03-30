Медведева (Белкина) Ефросинья Поликарпова
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: Белкин Поликарп Фомин
Мать: Белкина Анна Мелетиева
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
07.02.1911 ст.
Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно