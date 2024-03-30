Медведева (Белкина) Ефросинья Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Белкина) Ефросинья Поликарпова

Место рождения

Малахово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Белкин Поликарп Фомин

Мать: Белкина Анна Мелетиева

Малахово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
30.01.1906 ст.

Муж: Медведев Евфим Григорьевич

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
07.02.1911 ст.

Муж: Фомич Василий Григорьев

Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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