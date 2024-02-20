Жантиев Каурбек
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Жантиев Заурбек
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Жантиева Фаризат
Рождение ребёнка
1895
Сын: Жантиев Дзамболат
Мать ребёнка: Жантиева Фаризат
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Раичка
Мать ребёнка: Жантиева Фаризат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жантиева Фаризат
Смерть
Неизвестно