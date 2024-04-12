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Иванов Михаил Михайлович

Место рождения

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Иванов Михаил Михайлович

Мать: Иванова Евдокия Тимофеева

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
рождение зарегистрировано в селе Красный Яр Чистопольского уезда, записан как крестьянин деревни Средний Толкиш - по отцу
Бракосочетание
14.05.1900

Жена: Иванова Мария Петровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1901

Сын: Иванов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Мария Петровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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