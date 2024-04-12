Иванов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
рождение зарегистрировано в селе Красный Яр Чистопольского уезда, записан как крестьянин деревни Средний Толкиш - по отцу
Бракосочетание
14.05.1900
Жена: Иванова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Иванов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно