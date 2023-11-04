Кожина Таисия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожин Михаил
Рождение ребёнка
04.05.?
Отец ребёнка: Котурбач Роман Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котурбач Александр Романович
Отец ребёнка: Котурбач Роман Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котурбач Роман Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котурбач Михаил Романович
Отец ребёнка: Котурбач Роман Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котурбач Андрей Романович
Отец ребёнка: Котурбач Роман Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котурбач Роман Павлович