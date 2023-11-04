Кожина Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина Таисия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.?

Сын: Котурбач Павел Романович

Отец ребёнка: Котурбач Роман Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котурбач Александр Романович

Отец ребёнка: Котурбач Роман Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котурбач Роман Романович

Отец ребёнка: Котурбач Роман Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котурбач Михаил Романович

Отец ребёнка: Котурбач Роман Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котурбач Андрей Романович

Отец ребёнка: Котурбач Роман Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котурбач Юрий Романович

Отец ребёнка: Котурбач Роман Павлович

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