Ряйкконен (Кекконен) Кайса-Мария Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1904
Дата смерти20.06.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ряйкконен Суло Евгений Петрович
Рождение ребёнка
22.03.1930
Дочь: Шмидт (Ряйкконен) Лииса Суловна
Отец ребёнка: Ряйкконен Суло Евгений Петрович
Смерть
20.06.1993