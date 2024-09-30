Ряйкконен (Кекконен) Кайса-Мария Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРяйкконен (Кекконен) Кайса-Мария Карловна

Ряйкконен (Кекконен) Кайса-Мария Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1904

Дата смерти

20.06.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряйкконен Суло Евгений Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ряйкконен Суло Евгений Петрович

Рождение ребёнка
22.03.1930

Дочь: Шмидт (Ряйкконен) Лииса Суловна

Отец ребёнка: Ряйкконен Суло Евгений Петрович

Смерть
20.06.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.