Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Подгорная Ольга Александровна
Отец ребёнка: Подгорный Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1988
Сын: Подгорный Юрий Александрович
Отец ребёнка: Подгорный Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Подгорная Валентина Александровна
Отец ребёнка: Подгорный Александр Алексеевич
Смерть
2006