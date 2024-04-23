Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорный Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Подгорная Ольга Александровна

Отец ребёнка: Подгорный Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1988

Сын: Подгорный Юрий Александрович

Отец ребёнка: Подгорный Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Подгорная Валентина Александровна

Отец ребёнка: Подгорный Александр Алексеевич

Смерть
2006

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