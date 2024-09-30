Ильина Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Лаврентий
Рождение ребёнка
29.03.1906 ст.
Сын: Лаврентьев Александр
Отец ребёнка: Яковлев Лаврентий
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область