Ильина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Анна

Место рождения

Глазово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Глазово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Лаврентий

Рождение ребёнка
29.03.1906 ст.

Сын: Лаврентьев Александр

Отец ребёнка: Яковлев Лаврентий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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