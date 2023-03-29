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Поляков Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1931

Сын: Поляков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Анна Прокопьевна

с. Чистово Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Анна Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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