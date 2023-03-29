Поляков Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1931
Сын: Поляков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Анна Прокопьевна
с. Чистово Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Полякова Анна Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно