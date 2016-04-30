Тагаев Николай Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1938
Дата смерти30.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1938
Отец: Тагаев Федот Иванович
Мать: Арина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тагаев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Остапенко Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1962
Мать ребёнка: Остапенко Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
16.01.1966
Сын: Тагаев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Остапенко Галина Сергеевна
Смерть
30.04.2016