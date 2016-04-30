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Тагаев Николай Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1938

Дата смерти

30.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1938

Отец: Тагаев Федот Иванович

Мать: Арина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагаев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Остапенко Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остапенко Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
06.10.1962

Сын: Тагаев Олег Николаевич

Мать ребёнка: Остапенко Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
16.01.1966

Сын: Тагаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Остапенко Галина Сергеевна

Смерть
30.04.2016

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