Остапенко (Гайдай) Мария Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапенко Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Остапенко Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остапенко Алексей Петрович
Отец ребёнка: Остапенко Петр Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1930
Дочь: Бублик (Остапенко) Евгения Петровна
Отец ребёнка: Остапенко Петр Петрович
Смерть
Неизвестно