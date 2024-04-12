Нутрихин Илья Алексиев
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Нутрихин Алексий
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Нутрихин Семен Ильин
Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Нутрихина Меланья Ильина
Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Нутрихина Мария Ильина
Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Нутрихина Стефанида Ильина
Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Нутрихина Акилинья Ильина
Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно