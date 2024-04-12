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Нутрихин Илья Алексиев

Место рождения

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Нутрихин Алексий

Мать: не указана

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Нутрихин Григорий Ильин

Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Нутрихин Семен Ильин

Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Нутрихин Андрей Ильин

Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Нутрихина Меланья Ильина

Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Нутрихина Мария Ильина

Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Нутрихин Степан Ильин

Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Нутрихин Михаил Ильин

Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Нутрихина Стефанида Ильина

Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Нутрихина Акилинья Ильина

Мать ребёнка: Нутрихина Пелагия Федорова

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нутрихина Пелагия Федорова

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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