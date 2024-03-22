Синёв Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1970
Рождение ребёнка
13.06.1998
Сын: Синёв Александр Владимирович
Мать ребёнка: Синёва Альбина Владимировна
Рождение ребёнка
24.09.1999
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Синёва Альбина Владимировна
Рождение ребёнка
12.10.2012
Сын: Синёв Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Синёва Альбина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно