Синёв Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинёв Владимир Анатольевич

Синёв Владимир Анатольевич

Место рождения

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

12.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1970

Отец: Синёв Анатолий Пантелеймонович

Мать: Синёва Ольга Моисеевна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.06.1998

Сын: Синёв Александр Владимирович

Мать ребёнка: Синёва Альбина Владимировна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.09.1999

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Синёва Альбина Владимировна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.10.2012

Сын: Синёв Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Синёва Альбина Владимировна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синёва Альбина Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close