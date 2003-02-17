Ольхов Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольхов Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1929

Дата смерти

17.02.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1929

Отец: Ольхов Никита

Мать: Ольхова (Лоскутова) Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.02.2003

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