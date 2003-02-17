Ольхов Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1929
Дата смерти17.02.2003
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1929
Отец: Ольхов Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.02.2003