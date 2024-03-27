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Илмурзин Ибрай

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Илмурзин Сеяр

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1735

Сын: Илмурзин Солтан Ибраев

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1738

Сын: Илмурзин Иксан (Исхак) Ибраев

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1741

Сын: Илмурзин Арслан Ибраев

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1745

Сын: Илмурзин Хасан Ибраев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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