Илмурзин Ибрай
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Илмурзин Сеяр
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1735
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1738
Сын: Илмурзин Иксан (Исхак) Ибраев
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1741
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1745
Смерть
Неизвестно