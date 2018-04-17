Николаева Надежда Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1961
Дата смерти17.04.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1977
Дочь: Губарева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Федорович
Рождение ребёнка
10.09.1979
Дочь: Валитова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Федорович
Рождение ребёнка
01.06.1989
Дочь: Орешкова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Федорович
Смерть
17.04.2018