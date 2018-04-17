Николаева Надежда Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Надежда Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1961

Дата смерти

17.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1977

Дочь: Губарева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Федорович

Рождение ребёнка
10.09.1979

Дочь: Валитова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Федорович

Рождение ребёнка
01.06.1989

Дочь: Орешкова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Федорович

Смерть
17.04.2018
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