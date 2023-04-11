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Новикова Алена Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1987

Отец: Новиков Игорь Федорович

Мать: Щекачева Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутеров Дмитрий Васильевич

Место жительства
С 1987
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.2015

Сын: Новиков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бутеров Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
08.08.2016

Сын: Новиков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бутеров Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.2018

Сын: Бутеров Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бутеров Дмитрий Васильевич

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