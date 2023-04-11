Новикова Алена Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1987
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.2015
Сын: Новиков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бутеров Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.2016
Сын: Новиков Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бутеров Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.2018
Сын: Бутеров Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бутеров Дмитрий Васильевич