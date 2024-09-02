Поварницына (Селькова) Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Сельков Илья Васильевич
Мать: не указана
деревня Талица Сарапульского уезда
Бракосочетание
26.01.1905
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZJ-ZJNT?i=875&cat=819584
Рождение ребёнка
1906
Сын: Поварницын Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Поварницын Игнатий Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZJ-8SB5?i=135&cat=819584 ???
Рождение ребёнка
20.03.1907
Дочь: (Поварницына) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Поварницын Игнатий Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZJ-ZVYL?i=770&cat=819584
Рождение ребёнка
01.09.1915
Сын: Поварницын Петр Игнатьевич
Отец ребёнка: Поварницын Игнатий Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZJ-87PQ?i=523&cat=819584
Смерть
Неизвестно