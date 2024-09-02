Поварницына (Селькова) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницына (Селькова) Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Сельков Илья Васильевич

Мать: не указана

деревня Талица Сарапульского уезда
Бракосочетание
26.01.1905

Муж: Поварницын Игнатий Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZJ-ZJNT?i=875&cat=819584
Рождение ребёнка
1906

Сын: Поварницын Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Поварницын Игнатий Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZJ-8SB5?i=135&cat=819584 ???
Рождение ребёнка
20.03.1907

Дочь: (Поварницына) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Поварницын Игнатий Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZJ-ZVYL?i=770&cat=819584
Рождение ребёнка
01.09.1915

Сын: Поварницын Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Поварницын Игнатий Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZJ-87PQ?i=523&cat=819584
Смерть
Неизвестно

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