Хайбуллина Миннехаят Гиматдин кызы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хайбуллина Миннехаят Гиматдин кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайбуллин Нажидулла Хайбулла улы

Рождение ребёнка
25.08.1929

Дочь: Зиганшина (Хайбуллина) Зулейха Нажидулла кызы

Отец ребёнка: Хайбуллин Нажидулла Хайбулла улы

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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