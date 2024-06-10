Хайбуллина Миннехаят Гиматдин кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1929
Дочь: Зиганшина (Хайбуллина) Зулейха Нажидулла кызы
Отец ребёнка: Хайбуллин Нажидулла Хайбулла улы
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно