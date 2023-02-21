Абрамова Матрена Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1886
Сын: Абрамов Терентий Васильев
Отец ребёнка: Абрамов Василий Ларионов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
02.09.1891
Отец ребёнка: Абрамов Василий Ларионов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно