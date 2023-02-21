Абрамова Матрена Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Матрена Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1886

Сын: Абрамов Терентий Васильев

Отец ребёнка: Абрамов Василий Ларионов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
02.09.1891

Сын: Абрамов Иосиф Васильев

Отец ребёнка: Абрамов Василий Ларионов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно
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