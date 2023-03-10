Питерсков Анна Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питерсков Анна Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питерсков Михаил Лукьянович

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
20.12.1904

Сын: Питерсков Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Питерсков Михаил Лукьянович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно

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