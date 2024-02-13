Табунщикова (Лухнева) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табунщикова (Лухнева) Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табунщиков Валерий Геннадьевич

Рождение ребёнка
16.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Табунщиков Валерий Геннадьевич

Рождение ребёнка
05.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Табунщиков Валерий Геннадьевич

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