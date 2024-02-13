Табунщикова (Лухнева) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Табунщиков Валерий Геннадьевич
Рождение ребёнка
05.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Табунщиков Валерий Геннадьевич