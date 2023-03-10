Дубовик Алексей Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Дубовик Афонасий Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
25.03.1898
Сын: Дубовик Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Дубовик (Орловская) Евдокия Павловна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1898. ГАЧО,
Рождение ребёнка
28.01.1900
Дочь: Евфимовская (Дубовик) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Дубовик (Орловская) Евдокия Павловна
МК г.Сосница. Церк. Воскрес. Госп-го, 1900. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.927
Смерть
1931