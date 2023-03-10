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Дубовик Алексей Афонасьевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1866

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Дубовик Афонасий Иосифович

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Орловская) Евдокия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
25.03.1898

Сын: Дубовик Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Дубовик (Орловская) Евдокия Павловна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1898. ГАЧО,
Рождение ребёнка
28.01.1900

Дочь: Евфимовская (Дубовик) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Дубовик (Орловская) Евдокия Павловна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница. Церк. Воскрес. Госп-го, 1900. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.927
Смерть
1931

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