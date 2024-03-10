Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906

Отец: Трофим

Мать: Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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