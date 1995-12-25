Вертелецкий Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вертелецкий Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1921

Дата смерти

25.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

Нр
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1921

Отец: Вертелецкий Михаил

Мать: Вертелецкая (Малухина) Елизавета Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вертелецкая Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабенко (Вертелецкая) Елена Павловна

Мать ребёнка: Вертелецкая Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вертелецкая Евдокия

Смерть
25.12.1995

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