Вертелецкий Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1921
Дата смерти25.12.1995
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вертелецкая Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабенко (Вертелецкая) Елена Павловна
Мать ребёнка: Вертелецкая Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вертелецкая Евдокия
Смерть
25.12.1995