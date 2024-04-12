Катаева Павла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти25.02.1903 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Смерть
25.02.1903 ст.
Кропани, Ильинский муниципальный район, Пермский край
3. 25 февраля умерла, 27 февраля 1903 г. погребена деревни Кропаней крестьянина Матфия Василиева Катаева дочь Павла 1 месяца от рождения от поноса. Метрическая книга Благовещенской церкви села Ильин... Показать все
Похороны
27.02.1903 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение
1903
Отец: Катаев Матфий Васильевич