Катаева Павла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева Павла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

25.02.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
25.02.1903 ст.
Кропани, Ильинский муниципальный район, Пермский край
3. 25 февраля умерла, 27 февраля 1903 г. погребена деревни Кропаней крестьянина Матфия Василиева Катаева дочь Павла 1 месяца от рождения от поноса. Метрическая книга Благовещенской церкви села Ильин... Показать все
Похороны
27.02.1903 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение
1903

Отец: Катаев Матфий Васильевич

Мать: не указана

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