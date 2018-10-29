Корсун Александр
Место рожденияУкраина
Дата рождения13.04.1960
Дата смерти29.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1960
Отец: Корсун Мусей
Мать: Мария
Украина
Образование
С 1978 по 1983
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова
Медицинское, врач - гигиенист | факультет санитарии и гигиены
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Дочь
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.10.2018
Болгария, София
Похороны
Неизвестно
Украина