Корсун Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Александр

Корсун Александр

Место рождения

Украина

Дата рождения

13.04.1960

Дата смерти

29.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1960

Отец: Корсун Мусей

Мать: Мария

Украина
Образование
С 1978 по 1983
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова
Медицинское, врач - гигиенист | факультет санитарии и гигиены
Рождение ребёнка
1987

Дочь: Дочь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.10.2018
Болгария, София
Похороны
Неизвестно
Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close