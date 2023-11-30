Коротеева Наталья Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1969
Отец: Коротеев Олег Сергеевич
Мать: Рафикова мадина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1989
Дочь: Коротеева Василина Наильевна
Отец ребёнка: Шайдулин Наиль Исхакович
Рождение ребёнка
23.04.1989
Дочь: Коротеева Василина наильевна
Отец ребёнка: не указан