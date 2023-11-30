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Коротеева Наталья Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1969

Отец: Коротеев Олег Сергеевич

Мать: Рафикова мадина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдулин Наиль Исхакович

Рождение ребёнка
23.04.1989

Дочь: Коротеева Василина Наильевна

Отец ребёнка: Шайдулин Наиль Исхакович

Рождение ребёнка
23.04.1989

Дочь: Коротеева Василина наильевна

Отец ребёнка: не указан

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