Фесько Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесько Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Пётр

Отец ребёнка: Фесько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Владимир

Отец ребёнка: Фесько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Дмитрий

Отец ребёнка: Фесько Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фесько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Михаил

Отец ребёнка: Фесько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Николай

Отец ребёнка: Фесько Иван

Смерть
Неизвестно

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