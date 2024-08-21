Фесько Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Пётр
Отец ребёнка: Фесько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Владимир
Отец ребёнка: Фесько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Дмитрий
Отец ребёнка: Фесько Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фесько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Михаил
Отец ребёнка: Фесько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Николай
Отец ребёнка: Фесько Иван
Смерть
Неизвестно