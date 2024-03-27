Шеметов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Шеметов Назар
Мать: Шеметова Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Шеметов Иван
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Шеметов Пётр
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Шеметов Константин
Мать ребёнка: Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья
Смерть
Неизвестно