Шеметов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеметов Николай

Шеметов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

1814 г.р.
1819 г.р.
1821 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Шеметов Назар

Мать: Шеметова Авдотья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Шеметов Иван

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Шеметов Пётр

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Шеметов Константин

Мать ребёнка: Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close