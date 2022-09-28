Сенина (Золотова) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенина (Золотова) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область

Дата рождения

09.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1984

Отец: Золотов Юрий Васильевич

Мать: Ерастова Анастасия Васильевна

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенин Павел Анатольевич

Рождение ребёнка
04.02.2004

Дочь: Сенина Дарья Павловна

Отец ребёнка: Сенин Павел Анатольевич

Рождение ребёнка
27.09.2009

Сын: Сенин Иван Павлович

Отец ребёнка: Сенин Павел Анатольевич

Рождение ребёнка
17.12.2011

Дочь: Сенина София Павловна

Отец ребёнка: Сенин Павел Анатольевич

Рождение ребёнка
07.09.2018

Дочь: Сенина Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Сенин Павел Анатольевич

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