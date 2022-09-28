Сенина (Золотова) Татьяна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.2004
Дочь: Сенина Дарья Павловна
Отец ребёнка: Сенин Павел Анатольевич
Рождение ребёнка
27.09.2009
Сын: Сенин Иван Павлович
Отец ребёнка: Сенин Павел Анатольевич
Рождение ребёнка
17.12.2011
Дочь: Сенина София Павловна
Отец ребёнка: Сенин Павел Анатольевич
Рождение ребёнка
07.09.2018
Дочь: Сенина Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Сенин Павел Анатольевич