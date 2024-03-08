Данилова (Белкина) Мавра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Белкина) Мавра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Муж: Данилов Тимофей Платонович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/d05588d1-ca20-4c90-bf75-680183e96162/112
Рождение ребёнка
16.01.1889 ст.

Сын: Данилов Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Данилов Тимофей Платонович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/408a92d0-ef81-4260-baef-aad4194c09f6/107
Рождение ребёнка
25.04.1897 ст.

Сын: Данилов Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Данилов Тимофей Платонович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/f2a09849-dff9-4fbb-bfc6-d05537cd1043/153
Рождение ребёнка
01.03.1899 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Тимофей Платонович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1899 ст.

Сын: Данилов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Данилов Тимофей Платонович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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