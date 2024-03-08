Данилова (Белкина) Мавра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/d05588d1-ca20-4c90-bf75-680183e96162/112
Рождение ребёнка
16.01.1889 ст.
Отец ребёнка: Данилов Тимофей Платонович
https://ya.ru/archive/catalog/408a92d0-ef81-4260-baef-aad4194c09f6/107
Рождение ребёнка
25.04.1897 ст.
Сын: Данилов Георгий Тимофеевич
Отец ребёнка: Данилов Тимофей Платонович
https://ya.ru/archive/catalog/f2a09849-dff9-4fbb-bfc6-d05537cd1043/153
Рождение ребёнка
01.03.1899 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Тимофей Платонович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Данилов Тимофей Платонович
Смерть
Неизвестно