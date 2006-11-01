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Галафеева Татьяна Сергеева

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

01.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.2006

Отец: Галафеев Сергей Станиславович

Мать: Галафеева Наталья Валерьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
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