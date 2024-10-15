Белов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новая Кулында, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
07.09.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Анна Алексеевна Васильева
Смерть
Неизвестно