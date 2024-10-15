Белов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Иван Дмитриевич

Белов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новая Кулында, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
07.09.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Анна Алексеевна Васильева
Смерть
Неизвестно

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