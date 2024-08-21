Жукова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Жуков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Жуков Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Жуков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Жуков Григорий Михайлович
Красная Горка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Жуков Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно