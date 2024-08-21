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Жукова Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Жуков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Жуков Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Жуков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Жуков Григорий Михайлович

Красная Горка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Жуков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Жуков Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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