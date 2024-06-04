Лубнин Сенка Пименов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1661
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661
Отец: Лубнин Пимен (Пимин) Филиппов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубнина Авдотья Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1682
Мать ребёнка: Лубнина Авдотья Павлова
Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1721