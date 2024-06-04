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Лубнин Сенка Пименов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1661

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1635 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661

Отец: Лубнин Пимен (Пимин) Филиппов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Авдотья Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Лубнин Малафей Семенов

Мать ребёнка: Лубнина Авдотья Павлова

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1721

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