Леднева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леднева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кряжева Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леднева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Леднев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леднева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Леднев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леднева Татьяна Николай

Отец ребёнка: Леднев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леднев Николай

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