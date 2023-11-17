Леднева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Кряжева Мария Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леднева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Леднев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леднева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Леднев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леднева Татьяна Николай
Отец ребёнка: Леднев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леднев Николай