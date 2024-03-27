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Назаров Иван Емельянович

Место рождения

Ивановская область, Россия

Дата рождения

16.08.1916

Дата смерти

22.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1916

Отец: Назаров Емельян

Мать: не указана

Ивановская область, Россия
Рождение ребёнка
16.07.1940

Сын: Назаров Константин Иванович

Мать ребёнка: Жданова Антонина Федоровна

Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
28.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жданова Антонина Федоровна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1534809426/
Похороны
22.09.1976
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Смерть
22.09.1976
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
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