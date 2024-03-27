Назаров Иван Емельянович
Место рожденияИвановская область, Россия
Дата рождения16.08.1916
Дата смерти22.09.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1916
Отец: Назаров Емельян
Ивановская область, Россия
Рождение ребёнка
16.07.1940
Сын: Назаров Константин Иванович
Мать ребёнка: Жданова Антонина Федоровна
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
28.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жданова Антонина Федоровна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1534809426/
Похороны
22.09.1976
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Смерть
22.09.1976
Фергана, Ферганская область, Узбекистан