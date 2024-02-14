Хасян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1908
Сын: Хасан Абдул Гани
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1913
Дочь: Virtanen (Хасан) Латифя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1914
Сын: Хасан Анвяр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно