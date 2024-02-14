Хасян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1908

Сын: Хасан Абдул Гани

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1913

Дочь: Virtanen (Хасан) Латифя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1914

Сын: Хасан Анвяр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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