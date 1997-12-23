Валюженич Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валюженич Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1930

Дата смерти

23.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1930

Отец: Новиков Федор Петрович

Мать: Новикова Евдокия Ясеновна

Рождение ребёнка
10.01.1950

Дочь: Лахнюк (Валюженич) Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Валюженич Дмитрий Николаевич

Доброе, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.01.1953

Сын: Валюженич Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Валюженич Дмитрий Николаевич

Доброе, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
23.12.1997

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