Валюженич Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1930
Дата смерти23.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1930
Отец: Новиков Федор Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1950
Дочь: Лахнюк (Валюженич) Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Валюженич Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
11.01.1953
Сын: Валюженич Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Валюженич Дмитрий Николаевич
Смерть
23.12.1997