Османов Курбан Али
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Усман Курбаналиевич
Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умарасхаб
Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Казбек
Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Османова Айшат
Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Османова Шарипат
Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сайпулаева (Османова) Айшат
Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Усман
Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Алиасхаб
Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Османова (Алиева) Аминат
Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна
Бракосочетание
Неизвестно