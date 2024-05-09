Османов Курбан Али Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Османов Курбан Али

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Усман Курбаналиевич

Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умарасхаб

Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Казбек

Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Османова Айшат

Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Османова Шарипат

Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сайпулаева (Османова) Айшат

Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Усман

Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Алиасхаб

Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Османова (Алиева) Аминат

Мать ребёнка: Рамазанова Супият Хирадавовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамазанова Супият Хирадавовна

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