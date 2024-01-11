Куренкова Ольга (Пыжова) Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова Ольга (Пыжова) Гавриловна

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Место рождения

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: Куренкова Капитолина Александровна

Отец ребёнка: Куренков Александр Николаевич

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1917

Сын: Куренков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Куренков Александр Николаевич

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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