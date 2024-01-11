Куренкова Ольга (Пыжова) Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: Куренкова Капитолина Александровна
Отец ребёнка: Куренков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.10.1917
Сын: Куренков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Куренков Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно