Федосова (Евсеева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти19.06.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Евсеев Иуда
Мать: ?
Рождение ребёнка
23.08.1852
Отец ребёнка: Федосов Дмитрий
Рождение ребёнка
16.03.1854
Сын: Федосов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Федосов Дмитрий
Рождение ребёнка
06.11.1856
Дочь: Судоргина Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Федосов Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Елизавета Монашка Дмитриевна
Отец ребёнка: Федосов Дмитрий
Рождение ребёнка
11.06.1860
Отец ребёнка: Федосов Дмитрий
Рождение ребёнка
18.01.1863
Рождение ребёнка
17.07.1865
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Федосов Дмитрий
Рождение ребёнка
26.03.1871
Дочь: Федосова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Федосов Дмитрий
Рождение ребёнка
07.11.1873
Дочь: Малахова (шалаева) Вышла Замуж В Петровку Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Федосов Дмитрий
Рождение ребёнка
20.11.1876
Сын: Федосов Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Федосов Дмитрий
Смерть
19.06.1911
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно