Федосова (Евсеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Евсеева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

19.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Евсеев Иуда

Мать: ?

Рождение ребёнка
23.08.1852

Сын: Федосов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Федосов Дмитрий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.03.1854

Сын: Федосов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Федосов Дмитрий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1856

Дочь: Судоргина Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Федосов Дмитрий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Елизавета Монашка Дмитриевна

Отец ребёнка: Федосов Дмитрий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.06.1860

Сын: Федосов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Федосов Дмитрий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.01.1863

Сын: Федосов (черный Монах, Ушел На Афон) Иван Черный Монах Дмитриевич

Отец ребёнка: Федосов Дмитрий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.07.1865

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Федосов Дмитрий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1871

Дочь: Федосова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Федосов Дмитрий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1873

Дочь: Малахова (шалаева) Вышла Замуж В Петровку Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Федосов Дмитрий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.11.1876

Сын: Федосов Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Федосов Дмитрий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
19.06.1911
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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