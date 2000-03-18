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(Селеванова) Дарья Евгеньевна
(Селеванова) Дарья Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Екатеринославка
, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Дата рождения
18.03.2000
Пол
Женский
Отец
Селеванов Евгений Владимирович
1975 г.р.
Мать
Селеванова (Леус) Марина Андреевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2000
Отец:
Селеванов Евгений Владимирович
Мать:
Селеванова Марина Андреевна
Екатеринославка
, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
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