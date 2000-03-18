(Селеванова) Дарья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Селеванова) Дарья Евгеньевна

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Место рождения

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

18.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2000

Отец: Селеванов Евгений Владимирович

Мать: Селеванова Марина Андреевна

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
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