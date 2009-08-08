Гулешова (Деусова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулешова (Деусова) Елена Алексеевна

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Место рождения

Ярыги, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

27.05.1934

Дата смерти

08.08.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярыги, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
04.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулешов Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулешов Павел Васильевич

Смерть
08.08.2009
Дрибин, Дрибинский район, Могилёвская область
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