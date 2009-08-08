Гулешова (Деусова) Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1934
Дата смерти08.08.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1934
Рождение ребёнка
04.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гулешов Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.2009
Дрибин, Дрибинский район, Могилёвская область