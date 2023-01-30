Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиДо 1830 ст.
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Суконщиков Федор Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Дочь: (Суконщикова) Алимпиада Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Сын: Суконщиков Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Дочь: (Суконщикова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Сын: Суконщиков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Дочь: (Суконщикова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Сын: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Дочь: (Суконщикова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Дочь: (Суконщикова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Дочь: (Суконщикова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Дочь: (Суконщикова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Сын: Суконщиков Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Дочь: (Суконщикова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович
Дочь: (Суконщикова) Пелагия Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович