Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

До 1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Санников Иван Иванович

Мать: Санникова Катерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.08.1803 ст.

Сын: Суконщиков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1804 ст.

Дочь: (Суконщикова) Алимпиада Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.05.1806 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1807 ст.

Сын: Суконщиков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1808 ст.

Дочь: (Суконщикова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.09.1809 ст.

Сын: Суконщиков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1810 ст.

Дочь: (Суконщикова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1812 ст.

Сын: Суконщиков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.05.1813 ст.

Сын: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1814 ст.

Дочь: (Суконщикова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1816 ст.

Сын: Суконщиков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1818 ст.

Дочь: (Суконщикова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1819 ст.

Дочь: (Суконщикова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.06.1820 ст.

Дочь: (Суконщикова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.09.1821 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1823 ст.

Дочь: (Суконщикова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.04.1824 ст.

Дочь: (Суконщикова) Пелагия Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
До 1830 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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