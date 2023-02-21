Малов Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1871
Отец: Малов Василий Иванов
Бракосочетание
23.10.1889
Жена: Малова Фекла Васильева
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Стефан Платонов Слепаков и Иван Тимофеев Тихонов; по невесте - села Новой Рачейки крестьяне Петр Макаров Емелин и Евдоким Васильев Большов | Казанск... Показать все
Смерть
Неизвестно