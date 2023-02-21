Малов Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалов Иван Васильев

Малов Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: Малов Василий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1889

Жена: Малова Фекла Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Стефан Платонов Слепаков и Иван Тимофеев Тихонов; по невесте - села Новой Рачейки крестьяне Петр Макаров Емелин и Евдоким Васильев Большов | Казанск... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close